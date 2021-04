IRE à Fleurus : 20 millions d’euros pour passer à autre chose que le nucléaire et l’uranium

Pour le traitement et le diagnostic des cancers, infarctus, inflammations ou encore la maladie d’Alzheimer, l’imagerie médicale dépend encore beaucoup du nucléaire. Pour s’affranchir de l’uranium et passer à une production plus durable, l’Institut des Radio Eléments de Fleurus, l’IRE, vient de recevoir 20 millions d’euros. Cette enveloppe est issue du plan de relance de l’Union Européenne.



Pour l’heure, l’imagerie médicale dépend essentiellement de l’uranium mais les réacteurs vieillissent et les déchets radioactifs ne sont pas faciles à gérer. De plus, l’accès à l’uranium est de plus en plus compliqué. Ces 20 millions d’euros permettront donc de passer à une autre technologie qui ne sera pas dépendante de l’uranium.



Verle Vandesteen, directrice du projet à l’Institut des Radio Eléments de Fleurus, explique : "Le produit final ne va pas changer. Pour les hôpitaux, il n’y a aucun changement. Ça va rester la même chose pour eux. Les avantages sont qu’il y a beaucoup moins de déchets nucléaires. Il n’y a pas d’uranium irradié qui doit être retraité et sécurisé. Et la qualité sera la même."



Le nouvel accélérateur aura la taille d’un terrain de football et servira à produire des particules plus durables.



Thomas Dermine (PS), secrétaire d’État à la relance, ne tarit pas d’éloges pour ce projet de pointe qui s’étalera sur plusieurs années : "Ce que l’on fait ici à Fleurus est vraiment unique dans le monde. Il y a certains risques mais, en tout cas, on a des équipes qui sont extrêmement compétentes et motivées pour faire avancer la recherche et faire avancer, finalement, la lutte contre le cancer."



Ce nouveau processus plus durable générera cent fois moins de déchets et offrira des niveaux de sécurité bien plus élevés que les installations nucléaires.