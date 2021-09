Ipsiis, l’entreprise française de mousse isolante installée à Frameries

Si l’entreprise a décidé d’implanter une unité de production dans le Hainaut, ce n’est pas par hasard selon Gilles Bocabarteille, directeur général d’Ipsiis : "Tout d’abord, la situation géographique est idéale pour toucher le marché d’Europe du Nord. Nos principaux clients se trouvent en France, en Belgique, en Angleterre et en Allemagne. C’est donc un véritable carrefour de ces territoires. Ensuite, en Belgique, il existe une véritable expertise sur le traitement de matières, historiquement, comme les briques et toutes ces ressources de construction. Finalement, la Belgique tente de développer une économie circulaire grâce à ses réponses aux enjeux carbones. Nous nous insérons donc dans ce projet." L’entreprise Ipsiis est en partenariat avec la Société régionale d’Investissement de Wallonie. Elle est donc soutenue financièrement par le fonds public wallon.

Un agrandissement sans nuisance

A peine installée, l’usine souhaiterait donc multiplier sa production par 24. Cette décision inquiète les riverains. La commune a lancé une enquête publique pour les informer. Elle s’est terminée aujourd’hui. Plusieurs citoyens sont venus consulter le dossier. Mais la commune s’est montrée rassurante, Romy Cordivani, responsable communication de l’administration communale de Frameries : "Nous essayons de les rassurer. Ce n’est pas une usine chimique et il n’y aura pas de nuisance." Pour Gilles Bocabarteille, l’inquiétude des résidents est légitime mais il insiste : "L’ADN de notre entreprise est de protéger l’environnement et le bien-être. Le voisinage doit s’intégrer dans ce projet. Au-delà de ça, on travaille pour confirmer le caractère non perturbateur de notre procédé. Il est très simple, avec une faible consommation d’énergie, sans produit toxique ni bruit. Il n’y a pas de nuisance possible." Les portes de l’usine sont ouvertes aux riverains qui souhaiteraient la visiter pour se rassurer.