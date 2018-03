Invités de marque à l'école communale de Bracquegnies: Batem et le Marsupilami

Le 20 avril prochain, le 31e album du Marsupilami sortira en librairie. Et le succès de cette bande dessinée ne s’est jamais démenti depuis son lancement en 1987. Une popularité importante chez les plus jeunes aussi comme, par exemple, les élèves de 1ère et 2ème primaires de l'école communale du centre de Bracquegnies. Les enfants ont ainsi été ravis de recevoir la visite de Batem, le dessinateur de ce personnage, qui leur a appris à dessiner ce fameux Marsupilami.

Cela fait donc plus de 30 ans qu'il dessine le petit animal à la queue longue et au poil jaune et noir. Et pourtant, le premier essai de la journée a parfois quelques difficultés à sortir du crayon selon Luc Colin, alias Batem, lui-même : "Ces personnages qui sont très simples, la moindre petite erreur les déforme. C’est pas simple à dessiner mais je vais essayer de montrer de quelle façon on peut s’en sortir quand même."

Dans la classe, les élèves se concentrent et se lancent comme Eva : "La tête ça ça va. Mais le nez non. C’est qu’il est grand et qu’il est difficile à faire en rond."

C'est la bibliothèque communale de La Louvière qui a mis en musique cette rencontre avec le monde de la BD. De quoi rebondir et créer tout un projet autour du Marsupilami. Géraldine Piret, institutrice, n’en est pas peu fière : "On a décidé évidemment de découvrir la bande dessinée puisque ce n’est pas un support très connu chez les tout-petits. Et alors on a décidé de réaliser le personnage le mieux possible pour le carnaval."

Un personnage attachant qui a tout de suite séduit les enfants à l’image de Marie, 7 ans : "C’est un personnage quand même marrant, il est chouette, il fait beaucoup de bêtises et donc c’est ça le plus marrant."

Les enfants de l’école communale de Bracquegnies ont été très heureux de passer cette journée avec le petit personnage sautillant qu’ils ne verront sans doute plus jamais de la même manière.