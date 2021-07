Inondations : récolte de biens à l’ancien terminal de l'aéroport de Charleroi ces 24 et 25 juillet

Afin d’aider les sinistrés frappés par les inondations de ces derniers jours dans notre pays, Brussels South Charleroi Airport organisera une action de solidarité les 24 et 25 juillet. Une collecte de biens aura lieu au sein du terminal Executive Aviation de 10h00 à 18h00. Le bâtiment est situé à la rue des Fusillés, 1, à 6041 Gosselies.



La collecte concernera des denrées alimentaires, des vêtements, des produits d’hygiène et de puériculture, du matériel de nettoyage, etc. En association avec EIA Group, les différents biens seront ensuite dispatchés vers les communes touchées. Des restaurateurs participeront également à cette action de solidarité en préparant des repas grâce aux vivres récoltés.



Pour Philippe Verdonck, le Chief Executive Officer de Brussels South Charleroi Airport, qui s’est exprimé par voie de communiqué : “Nous ne pouvons rester les bras croisés face à la détresse que connaît une partie de la population. Dès lors, nous souhaitons leur témoigner notre soutien par le biais de cette action pour laquelle nous faisons appel à la générosité de tous “.