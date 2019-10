Inondations: les pompiers ont eu fort à faire ce 1er octobre

De l'eau... trop d'eau est tombée hier en quelques dizaines de minutes sur le Hainaut. Les pompiers sont intervenus sur les routes, les autoroutes pour des inondations de chaussée, des coulées de boues. C'est le cas à Lanquesaint, Bruyelle, Blaton.

Mais ils sont aussi venus en aide à des habitants qui avaient de l'eau dans leurs maisons ou dans leur magasin à Péronnes (Antoing), Leuze, Bonsecours, Pommeroeul. Les services de secours ont également été sollicités pour sécuriser un bâtiment qui risquait de s'effondrer à cause du poids de l'eau, à Ath. La région de Mons n'a pas été épargnée non plus. Le R5 a été inondé et fermé temporairement à certains endroits pour permettre le pompage de l'eau.