Inondations : le barreau de Charleroi apporte son aide aux sinistrés

Après les opérations de sauvetage et de nettoyage, place maintenant aux démarches administratives pour beaucoup de sinistrés. Entre les documents d’assurances, les constats d’expertises ou encore le Fond des Calamités, il n’est pas toujours évident de s’y retrouver dans toutes les formalités à remplir pour obtenir un dédommagement. Pour cette raison, le barreau de Charleroi a décidé, lui aussi, de venir en aide aux sinistrés. Des permanences juridiques seront organisées dans différentes communes de la métropole carolo.

L’idée vient de deux avocats de l’entité d’Ham-sur-Heure, Olivier Dandois et François Behogne. Le barreau de Charleroi a ensuite décidé d’étendre l’initiative à d’autres communes : Charleroi, Châtelet, Courcelles, Gerpinnes, Ham-sur-Heure/Nalinnes, Fleurus, Fontaine-l’Evêque, Les Bons Villers, Montigny-le-Tilleul et Pont-à-Celles. "Le but est de donner un premier conseil juridique aux justiciables et les orienter, si besoin, vers les organismes qui pourront prendre en charge les différents dossiers", explique Nathalie Monforti, vice-bâtonnière du barreau. Les avocats du barreau apporteront une aide de première ligne aux problèmes des sinistrés afin d’éviter qu’ils ne commettent d’erreur. Les conseils seront adaptés en fonction des besoins des justiciables. En cas de dossiers plus complexes, ils seront réorientés vers d’autres avocats ou d’autres structures.

Pour mettre en place ces permanences, le barreau s’appuiera sur l’aide juridique de première ligne déjà proposée depuis plusieurs années dans les communes par le biais des CPAS. Pour l’instant, seules les communes de Châtelet et d’Ham-sur-Heure/Nalinnes ont répondu. Les permanences via ces administrations communales se feront en présentiel. "Nous sommes conscients que les gens ont besoin de nous voir et d’être rassurés", précise Nathalie Monforti.

Pour les communes n’ayant pas encore répondu, une ligne téléphonique a été mise en place pour conseiller les sinistrés : 0800 15.140. Ce numéro est joignable tous les jours de la semaine entre 14 heures et 17 heures. Les sinistrés peuvent également contacter le barreau de Charleroi via le 071/20.07.03 ou bien via l’adresse barreau@barreaudecharleroi.be.