Inondations : la phase provinciale d’urgence déclenchée en Hainaut

La Province de Hainaut a décidé de déclencher la phase provinciale d’urgence. Une situation qui se produit lorsque les communes ne sont plus à même de faire face seules aux problèmes.



"Suite aux données que j’ai sollicitées et recueillies, regroupées par l’Institut Royal Météorologique et le Meteorological Center de la Défense, les précipitations devraient persister jusque 22h00 aujourd’hui avec une probabilité de se poursuivre jusqu’au début de la nuit par endroits. Nous suivons avec l’ensemble des acteurs de l’urgence la situation sur l’ensemble de la Province", explique Tommy Leclercq, le gouverneur du Hainaut. "Nous sommes en contact permanent avec les trois grandes Zones de secours de notre territoire (Zone Est Charleroi Sud Hainaut, Zone Centre La Louvière Mons et Zone Wapi) et nos 69 villes et communes".



Actuellement, quatre cours d’eau sont sous étroite surveillance à cause d’un risque de crue : l’Eau d’Heure, l’Eau Blanche, la Haute Sambre et ses affluents ainsi que la Basse Sambre et ses affluents.



Les zones de secours sont à pied d’œuvre pour secourir les citoyens. Tous les moyens sont déployés.



La Zone Hainaut Centre et la Zone Wallonie Picarde apportent leur soutien en personnel et matériel aux zones les plus sinistrées.



Enfin, des conseils sont adressés aux citoyens :

- En cas d’urgence non vitale, il faut appeler le 1722.

- En cas d’urgence vitale, appeler le 112.

- Limiter ses déplacements au maximum et ne pas prendre de risques.

- Rester à l’écoute des médias pour suivre l’évolution de la situation.

Une page Facebook est aussi consacrée aux conseils à suivre en cas d’inondation.