Inondations à Mons, Dour et Quiévrain

Les pluies de ces derniers jours n'ont pas épargné notre région. Pas de dégâts majeurs dans les habitations mais plusieurs routes ont été inondées et les intempéries ont donné du travail aux pompiers dans les régions de Mons, du Borinage, des Hauts-Pays, comme à Quiévrain et Dour, pour des routes, des caves iondées et des coulées de boue. A Dour, les autorités ont prévu de constituer un groupe de travail avec les agriculteurs, notamment pour veiller à ce que les champs aient une bordure herbeuse le long de la route, pour limiter les écoulements de boues.