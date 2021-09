Indiaca : des championnats du monde en Hainaut dans deux ans

Qu’est-ce qui est jaune, qui a des plumes rouges et qui va bientôt placer Leuze-en-Hainaut sur la carte du monde ? C’est l’indiaca. Un sport qui vient d’Amérique latine. La Ville de Leuze-en-Hainaut et les clubs de Leuze et Basècles vont organiser des championnats du monde en 2023. "Ça vient du Brésil, détaille Arnaud Clerx, président et entraîneur de ces clubs. A l’origine, ça s’appelle la "pétéca" et ça se joue comme le beach-volley, à deux contre deux. Mais quand c’est arrivé ici en Europe, ça a été un peu modifié, et donc, à 90% ce sont les règles du volley, avec cinq joueurs de chaque côté, avec une réception, passe, attaque."

Une fédération d’Indiaca en Inde

L’indiaca est représenté au Luxembourg, en Allemagne. Il existe aussi beaucoup de pratiquants en Estonie. La Suisse, la Pologne et le Japon enregistrent aussi un nombre croissant de participants. "Et l’Inde vient de créer sa propre fédération", précise notre interlocuteur.