Incendie sur un quai de la gare de Charleroi: dégagement de fumée et ring fermé

Un incendie s'est déclaré dans la toiture surplombant les quais 9 et 10 de la gare du Sud de Charleroi ce vendredi vers 11h00. De ce fait, les voies et les quais 6 à 12 ont été inaccessibles car l'intervention des secours a nécessité de couper le courant. Il y a donc eu des soucis dans l'organisation du trafic des trains, au niveau des arrivées et des départs. Des retards de l'ordre de 30 minutes ont été annoncés et mettront du temps à se résorber. Il n'y a pas de blessé.

La cause du sinistre n'est pas déterminée mais il pourrait s'agir d'une source émanant des travaux du ring surplombant les quais de la gare. Mais il ne s'agit là que d'une hypothèse à l'heure actuelle.

Le dégagement de fumée a été important et a contraint les autorités à fermer le R9 de Charleroi à hauteur de la Porte de la Villette. Une déviation a été mise en place via l’A503.