Incendie sur un quai de la gare de Charleroi: dégagement de fumée et ring fermé

Un incendie se serait déclaré dans la toiture surplombant les quais 9 et 10 de la gare du Sud de Charleroi ce vendredi vers 11h00. De ce fait, les voies et les quais 6 à 12 sont inaccessibles car l'intervention des secours a nécessité de couper le courant. Il y a donc des soucis dans l'organisation du trafic des trains, au niveau des arrivées et des départs. Des retards de l'ordre de 30 minutes sont déjà annoncés. Il n'y a pas de blessé.

La cause du sinistre n'est pas déterminée mais il pourrait s'agir d'un court-circuit électrique ou d'une source émanant des travaux du ring surplombant les quais de la gare. Mais ce ne sont bien que des hypothèses à l'heure actuelle.

Le dégagement de fumée est important et a contraint les autorités à fermer le R9 de Charleroi à hauteur de la Porte de la Villette. Une déviation est mise en place via l’A503.