Incendie important ce lundi midi sur le site Technopôle à Marchienne-au-Pont

Un violent incendie s’est déclaré ce lundi en fin de matinée sur le site du technopôle Villette à Marchienne-au-Pont (Charleroi) qui abrite des entrepôts de différentes sociétés.



Le feu a pris dans un tas de palettes vers 13h00 et s’est rapidement propagé à trois hangars.



Sur place, les pompiers carolos ont été confrontés à un problème d‘approvisionnement en eau. Ils ont donc dû faire appel à leurs collègues de Sambreville, Thuin, Beaumont et Fleurus qui ont envoyé leurs camions-citernes. Trois autopompes et trois échelles ont par ailleurs été déployées.



L’incendie est désormais circonscrit mais les dégagements de fumées restent importants. Il n’y a pas de blessé.



L’un des hangars est totalement détruit. Pour le reste les dégâts seraient assez limités car les espaces de stockage ne contenaient visiblement rien de grande valeur.