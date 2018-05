Incendie dans le zoning de Dour: un bâtiment complètement ravagé par les flammes

Pas de risques pour les riverains

Il ne reste plus grand-chose du bâtiment. - © Marie-Anne Brilot

La présence de détergents et d'aérosols a poussé le bourgmestre ff Vincent Loiseau à se poser la question d'un potentiel danger sanitaire, surtout quand l'ont sait qu'une crèche se trouve à proximité du site.

Mais le commandant de la zone de secours Hainaut-Centre Baudouin Vervaecke est rassurant: il n'y a pas de danger. Vu l'absence de vent, la colonne de fumée monte tout droit vers le ciel sans s'étendre aux alentours. La situation est sous surveillance... et sous contrôle.

Origine suspecte

Reste à déterminer les causes de cet incendie. Le feu s'est propagé si vite et a été si étendu que l'origine du feu peut sembler suspecte. Elle l'est d'autant plus que le patron de l'entreprise nous confiait ce matin "avoir reçu des menaces". Ce qu'il a également expliqué à la police.