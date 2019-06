Incendie d'un immeuble à Anderlues : les habitants pourront-ils revenir bientôt ?

Il y a une semaine, un incendie d’origine criminelle touchait un immeuble de la cité Jardin du Fief à Anderlues.



Les 40 locataires avaient dû être évacués. A l’heure qu’il est, ils n’ont toujours pas pu rentrer chez eux. Mais le bourgmestre faisant fonction, Annibale Moscariello, assure que les travaux avancent plus vite que prévu et que les habitants pourront réintégrer leur logement dès la fin de la semaine prochaine.



Pour l’instant, deux familles et une personne isolée dorment encore à l’hôtel. Les autres victimes déplacées sont logées chez des proches.