Incendie d’un home psychiatrique à Braine-le-Comte : 62 pensionnaires évacués et relogés

Un important incendie s’est déclaré, mardi soir, au sein de la résidence Damien à Braine-le-Comte. Les 62 pensionnaires, souffrant de troubles psychiatriques, ont tous pu être évacués. Personne n’a été blessé.



Léandre Huart (MR), le bourgmestre faisant fonction, était sur place lors de l’intervention des secours : " Ce n’était vraiment pas simple comme évacuation puisque les résidents sont des déficients mentaux. Le corps soignant a été très efficace. Ils ont pu trouver des places dans différentes résidences du pays : ça va de Blaton et Tubize à Neder-over-Humbeek. C’était assez dispersé. Je pense que le principal est que chaque résident a pu trouver de quoi passer une nuit en toute sécurité. On ne sait pas encore dans quel état se situe le bâtiment. Tout ce que l’on sait, c’est que les occupants ne pourront pas rejoindre le bâtiment dans les jours qui viennent. C’est la toiture qui a été endommagée bien évidemment par les eaux qui ont servi à éteindre l’incendie et qui ont également fait quelques dégâts."



Selon les dernières informations en notre possession, il semblerait que l’incendie se soit déclaré dans le local technique de la nouvelle aile du bâtiment.