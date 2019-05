Le restaurant Rancho Grill au Carrefour du Cheval Blanc à Asquillies touché par un incendie vers 3h et quart dans la nuit de mercredi à jeudi. Le feu a touché le rez de chaussée. Le propriétaire a été évacué de son appartement à l'étage. Il est sain et sauf. On ne connaît pas l'origine de l'incendie.