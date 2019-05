Incendie au club de rugby Black Star de Jumet : formidable élan de solidarité

Les pompiers de Charleroi sont intervenus dans la nuit de samedi à dimanche à Jumet sur le site occupé par le club de rugby local : le Black Star. Ils sont parvenus à éteindre rapidement l'incendie mais les locaux ont tout de même subi de grosses dégradations. L’incendie, d'origine criminelle, a conduit à l'interpellation de quatre mineurs, fugueurs de l'IPPJ de Jumet. Les dégâts sont estimés à plus de 60.000 euros. Mais le fait divers laisse la place aujourd'hui à une vraie opération de solidarité orchestrée par les amateurs de rugby.



Il est vrai que, dimanche matin, le constat était amer : la buvette, les installations, les jeux de maillots, les coupes et les archives historiques du club sont partis en fumée. Pour les joueurs de l'équipe première, comme Jerôme Delsaux, la solidarité du monde du rugby s'est immédiatement mise en place : "L’esprit du rugby c’est la convivialité et l’entraide surtout. Tout le monde est là peu importe les tensions que l’on peut avoir durant certains matches. Toutes les tensions s’effacent et tout le monde est là. Tout le monde. Tous les clubs ou quasi-tous sont là. Il y a même des gens qui n’ont pas grand-chose et qui donnent. Qui ne jouent peut-être même pas au rugby mais qui apprécient juste l’ambiance quand ils viennent voir et ça c’est assez chouette quoi."



La facture pour relancer les activités risque d'être élevée, et pour Kim Larsille, le porte-parole du club, l'élan de solidarité est bien réel : "Dès que c’est paru sur les réseaux sociaux, les élans de solidarité, de demandes d’aide ont vraiment fusé de partout. Que ce soit de particuliers, de parents de joueurs, de clubs amis, tout le monde s’est vraiment mobilisé."



Le parquet de Charleroi confirme que quatre suspects, tous mineurs, ont été interpellés dans le dossier qui concerne cet acte de vandalisme, qui a conduit à l'incendie des installations du Black Star à Jumet.