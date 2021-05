Importante fuite d’eau à Binche : le plan communal d’urgence est activé

Le Bourgmestre de Binche, Laurent Devin (PS), a officiellement déclenché le Plan Communal d’Urgence. Cela fait suite à une communication de la SWDE, Société Wallonne des Eaux, qui a informé les autorités d’un gros incident de chantier. Ce dernier a endommagé la conduite qui achemine l’eau du captage d’Obrechoeuil vers plusieurs réservoirs qui desservent la Ville de Binche.



En conséquence, ces réservoirs fonctionnent pour le moment sur leur réserve. Et, comme les travaux de réparation prendront toute la journée, ils ne seront malheureusement pas achevés avant que certains réservoirs ne soient vides.



De ce fait, le risque de manque d’eau concerne, pour le moment, les communes de Buvrinnes et de Leval où une distribution de bouteilles d’eau est organisée depuis 14h00 ce mercredi. Deux bouteilles seront distribuées à chaque personne présente sur la Place de Buvrinnes et sur la Place de Trahegnies.



Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la SWDE en téléphonant au 087 87 87 87.