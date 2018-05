Important dispositif policier pour l'édition 2018 du Doudou

Ce dimanche, c'est bien sûr le Doudou à Mons. Un événement qui attire plus de 60.000 visiteurs en une journée (250.000 toute la semaine) et qui nécessite chaque année un important dispositif de sécurité. Même si le niveau de menace défini par l'OCAM est redescendu de 4 à 2 depuis l'année dernière, pas question pour la police locale de baisser la garde. Le dispositif est même encore plus important qu'en 2017 : plus de 1700 prestations policières sont programmées sur toute la semaine. Des renforts sont venus de Bruxelles et d'autres villes wallonnes. Le centre ville est bouclé, notamment par des dispositifs anti voitures-béliers. Dans les rues et devant les processions, impossible de ne pas voir des patrouilles de policiers. Une visibilité qui a avant tout un but dissuassif comme l'explique Philippe Borsa, le directeur des opérations : "Tout d'abord un effet dissuasif ça c'est sûr et puis on est là aussi pour gérer les festivités, les encadrer au mieux. Quand une partie de la Ducasse rituelle se met en branle, il nous appartient aussi, avec les groupes d'assesseurs, de dégager les itinéraires et de leur permettre de déambuler correctement".