Ils relient Tournai au Mont Ventoux pour Octobre rose

Sophie et Patrick vont faire 8 étapes à vélo pour la bonne cause.

Ce jeudi, on part à la rencontre de deux Tournaisiens qui vont rejoindre le Mont-Ventoux pour une belle cause. " Sophie et Patrick démarrent de Tournai pour rejoindre le Mont Ventoux. C'est 8 étapes, plus de 1.000 kilomètres, 12.00 mètres de dénivelé positif. Cela veut dire beaucoup d'ascensions, dont le Mont Ventoux, point final de leur périple", explique Quentin Miniscloux, journaliste au Nord Eclair.

Sophie et Patrick font cela pour l'opération Octobre rose qui oeuvre à la lutte contre le cancer du sein.

