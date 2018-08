Ils ont changé de vie (4/5) : Ismael, le violoniste vénézuélien, qui joue dans les rues de Mons pour payer ses études

Ismael Parra doit assumer seul ses frais de scolarité. Ils s'élèvent à plus de 2500 euros, car le jeune homme vient du Vénézuela. C'est le lot de la plupart des étudiants non-européens: ils doivent payer, en plus de leur minerval, des "droits d'inscription spécifique" élevés. Ismael a fait de sa passion son "gagne-pain": il joue dans le piétonnier montois pour boucler son budget.

Il fait chaud, dans les rues commerçantes de Mons. Et pourtant: les passants marquent une pause, écoutent Ismaël terminer son morceau. Certains lui donnent une pièce, impressionnés par la qualité de ce qu'ils entendent. Le violoniste a de l'expérience, "dans mon pays, j'ai joué dans le plus grand orchestre", raconte-t-il. "J'étais professeur d'université, en fait. Mais la vie était devenue tellement difficile...Se nourrir est difficile, se soigner aussi, nous ne sommes pas en sécurité...j'ai décidé de quitter cette situation horrible, et redémarrer ailleurs". Il a entamé ses études au conservatoire, l'an dernier. "Je veux terminer mon master, en violon, puis trouver un bon travail, si possible".

"A 33 ans, c'est tard pour recommencer à zéro"

Sa famille ne peut pas lui envoyer d'argent depuis le Vénézuela. "C'est impossible, d'autant plus qu'ils utilisent le bolivar, dans mon pays. Il y a une terrible inflation. Pour un euro, vous avez 3 millions de bolivar...vous imaginez? Non, je ne reçois rien de ma famille, je dois m'assumer tout seul". Il doit payer ses frais d'inscription au conservatoire, mais aussi son loyer, sa nourriture, et tout ce dont il a besoin pour vivre. "Rien que pour l'inscription au conservatoire c'est environ 2500 euros. Ce n'est pas évident de réunir cette somme, mais j'ai heureusement de bons amis, qui m'aident, parfois je trouve aussi des petits boulots, des remplacements dans des orchestres, en freelance...". A 33 ans, il tente de redémarrer, à des milliers de kilomètres de son pays natal. "C'est tard, je sais, normalement à 33 ans la plupart des gens ont déjà accompli leurs objectifs de vie...c'est comme ça" Jamais à court d'idées, il a également lancé un crowdfunding sur internet. "Tous les jours...je me bats!"