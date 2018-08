Ils ont changé de vie (3/5): Lola, de la banque à la réflexologie plantaire

"Je ne regrette pas mon choix et j'aurais dû le faire 10 ans plus tôt." Lola, la petite soixantaine rayonnante et sereine, nous accueille dans son cabinet situé à Mons. Après avoir manié les chiffres et géré les portefeuilles de ses clients pendant près de 40 ans, Lola tente aujourd'hui d'apaiser les tensions des personnes qu'elle masse. Après les deux dernières crises financières, elle a décidé de franchir le pas: "il y a eu beaucoup d'interrogations, de moments instables" nous explique-t-elle, "c'est clair que ces crises ont laissé des traces, vous ne faites plus votre métier de la même façon, c'est lourd. Quand j'ai arrêté mon métier à la banque et pendant les premiers mois qui ont suivi, je ne supportais plus d'écouter la moindre information financière qui passait à la radio par exemple. Cela me stressait beaucoup trop." Aujourd'hui, Lola a "passé le cap" et elle s'en réjouit.

Ouvrir un nouveau chapitre

Lola a "senti le vent venir" et dès qu'elle a eu l'occasion de partir en retraite anticipée, elle l'a fait avec son projet en tête : se lancer dans la réflexologie plantaire. Elle est partie sans regrets et avec toutes ses qualités d'écoute et d'empathie. "Même si je suis loin de ce que je faisais avant, l'écoute est toujours aussi importante quand que je reçois des personnes, l'écoute pour mieux répondre à leur besoin de bien-être." Lola insiste: "ce métier n'est pas encore bien contrôlé alors vous en avez certains qui se forment en un ou deux WE, j'en suis déjà à plusieurs années de formation." Ce jour-là, Hege a rendez-vous au cabinet de Lola. Cette jolie norvégienne a elle-aussi changé de vie il y a quelques années : "j'ai quitté mon pays pour venir à Bruxelles, un choc culturel et j'ai toujours un peu de mal à m'adapter à certaines situations. Je tiens d'ailleurs un blog pour raconter mon expérience multiculturelle." Entre les deux femmes, le courant passe forcément.

Avoir une autre expérience professionnelle derrière moi rassure les personnes que je reçois

Lola aime raconter ce qui l'a conduit à la réflexologie plantaire et son choix de changer de vie professionnelle. "Je le constate" nous dit-elle, "quand j'explique mon parcours, cela rassure sur une certaine maturité je pense. On se dit que j'ai la tête sur les épaules et que ce que je fais, je le fais sérieusement et avec rigueur." Hege approuve alors qu'elle est allongée sur la table de massage, "cela met en confiance, je sais que c'est quelqu'un qui a fait un chemin, qui a vécu quelque chose de complètement différent mais au début c'était quand même une petite surprise aussi."

Des contacts directs et surtout beaucoup d'écoute, des qualités que Lola a bien sûr conservées après son changement de cap avec la pression en moins et le soutien de ses proches: "même si c'est voulu et organisé, c'est un passage. Mais personne ne m'a découragée quand j'ai pris ma décision de quitter le secteur bancaire et d'exercer ma passion, que du contraire je n'ai eu que des attentions positives et des encouragements. Ma famille et mes proches me disent qu'ils me voient épanouie."