Il projetait de mener une attaque terroriste au Cap'tain (Rumes)

La discothèque de Rumes le Cap'tain faisait l'objet d'un projet d'attaque terroriste, si on en croit Arnaud Colbrant. Ce Cellois de 35 ans a fait cette révélation hier au cours de son procès devant le tribunal correctionnel de Charleroi.

Cet habitant de Celles est poursuivi pour participation aux activités d'un groupe terroriste.

L'homme fréquentait des milieux terroristes à Paris. Il apprenait, sur internet à fabriquer des ceintures d'explosifs. A la barre, il a confirmé ce 18 avril qu'il recherchait des cibles et avait envisagé de faire exploser la boîte de nuit de La Glanerie, mais "on n'en a pas eu le temps", a-t-il précisé. Arnaud Colbrant a été arrêté en juin 2016.