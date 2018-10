Il est désormais possible d'acheter un souvenir original de Charleroi

"Carolo et bien élevé, "Sons of Barakis"... Vous avez peut-être déjà vu ces slogans sur des t-shirts typiquement carolos. Ils sont signés Tshirt Mania et, depuis peu, le créateur de ce concept, Nicolas Gea, a ouvert son propore magasin à Charleroi. C’est un peu une suite logique pour cette success story.

Et les premiers clients étaient tous plutôt contents de trouver là de quoi afficher leur fierté d'être Carolo.

Nicolas Gea nous a expliqué quel est le public qu’il veut séduire avec ce magasin permanent : "Il s’adresse en premier lieu je pense aux Carolos qui sont fiers de représenter leur ville. Mais aussi aux Wallons, aux Belges, aux touristes qui viennent à Charleroi et qui veulent repartir avec un souvenir. Ou les gens qui vont dans un autre pays et qui veulent représenter Charleroi. La boutique s’adresse à la Belgique au final. On va vers d’autres produits dérivés et même des produits de saison j’ai envie de dire. En été on a des casquettes, en hiver on a des bonnets. L’année passée, on avait fait une boule de Noël qui a été un très bon succès pour nous et on réitère cette année le coup. Et puis on a des mugs. On pourra aussi proposer maintenant la personnalisation de casquettes et de bodys pour enfants. Donc voilà ce sont des nouveautés qui se retrouveront dans la boutique."

Tshirt Mania, le magasin, est donc installé au 39 de la rue de Dampremy à Charleroi. Il est ouvert du mardi au samedi.