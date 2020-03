IDEA demande aux entreprises d'aider les hopitaux...

L’intercommunale Idea a lancé lundi un appel à la solidarité envers les hôpitaux régionaux. Elle sollicite les mille entreprises implantées dans ses zonings...

L'objectif de l'intercommunale, c'est lutter contre les difficultés d’approvisionnement d’équipements rencontrées par les hôpitaux régionaux dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus.

Les hôpitaux ont besoin de matériels.

Voici la liste formulées par IDEA : des masques de tous types, si possible aux normes médicales, des blouses et sur-blouses imperméables de protection, des tabliers et pantalons imperméables, des combinaisons en PP ou 3SMS, des gants, des manchettes, et protège-bras, des bonnets, charlottes, cagoules, des lunettes, visières, des sur-bottes et sur-chaussures, des lingettes de nettoyage, des solutions hydroalcooliques, des désinfectants de surfaces, des linceuls, des fûts déchets B2, des visières de protection,...

L’intercommunale Idea invite donc les entreprises qui sont en mesure d’aider, à prendre contact avec les hôpitaux du Centre, de Mons-Borinage et de la Haute Senne.

Certaines entreprises n'ont pas attendu cet appel. Elles avaient déjà pris des initiatives solidaires… Elles avaient offert des masques, des blouses, des salopettes imperméables...