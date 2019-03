Huit employés hospitalisés après une fuite d'amoniaque dans une usine de Mouscron

La production a repris ce matin sur le site mouscronnois de Plukon Food - © Google Maps

Les causes de cette fuite sont désormais connues : un objet est tombé et a endommagé une conduite d'un circuit de refroidissement des frigos et congélateurs. Conduite qui contenait donc, une grande quantité d'amoniaque. L'entreprise Plukon est restée à l'arrêt le temps que la fuite soit réparée, cette nuit et que L'AFSCA, des vétérinaires, et la police de l'environnement donnent leur aval à la reprise, ce qui a été fait. la production a donc pu reprendre ce matin. L'usine mouscronnoise fait partie du groupe Plukon Food qui opère 18 sites d'abattage et de production aux Pays-Bas, en Allemagne, en France et en Belgique. L'entreprise est spécialisée dans les produits alimentaires à base de volailles, dont certains sont vendus sous les marques Friki, Fairmast et Maïski.