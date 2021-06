Hugues Bayet restera bien bourgmestre de Farciennes et député fédéral

Le bourgmestre de Farciennes, Hugues Bayet (PS), ne pouvait normalement pas cumuler puisqu’une règle interne au Parti Socialiste carolo l’interdit. Mais le parti a dû trancher et Hugues Bayet gardera finalement ses deux mandats.



C’est, en fait, la loi des règles à géométrie variable : quand la règle ne vous arrange pas, alors on fait une exception. Hugues Bayet avait choisi son mandat de député mais personne à Farciennes ne voulait prendre son poste de bourgmestre. Il faut dire que le maïeur a une légitimité bien installée avec, à la clé, un score électoral très élevé.



Le parti socialiste a tenté des prises de contacts avec les autres élus locaux mais rien n’y a fait. Le comité fédéral en a donc pris acte et a décidé de renouveler sa confiance au collège communal farciennois. Et tant pis pour la règle.



Cette règle de non-cumul, votée en 2018, n’existe que chez les socialistes carolos et semblait essayer de corriger les erreurs du passé. Mais elle n’a plus de sens puisqu’elle n’est pas respectée. Personne ne semble toutefois vouloir rouvrir le débat pour la maintenir ou non. En fait, on préfère regarder ailleurs quand elle pose problème.