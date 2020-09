Houdeng: une école communale fermée après un cas de covid chez une institutrice maternelle

Trois cents écoliers ont été priés de rester chez eux à Houdeng-Goegnies près de La Louvière. Leur établissement scolaire, l’école communale de la Chaussée Paul Houtart, est fermée depuis qu'une institutrice a été testée positive au coronavirus. C'est donc par mesure de sécurité que les autorités ont décidé de stopper les cours.

Tout a commencé ce vendredi 18 septembre, lorsqu'une institutrice maternelle a découvert qu'elle avait contracté le virus. Partant du fait qu'en maternelle, le masque n'est pas obligatoire, les contacts sont rapprochés, et qu'il y a eu des activités en atelier avec tous les enfants, la procédure veut qu'ils soient tous mis en quarantaine. Mais rapidement, on a appris que l'institutrice touchée par le Covid-19 avait par ailleurs participé à une réunion mardi dernier après les cours, avec ses collègues du primaire. Au cours de ce rassemblement, les enseignants, qui venaient de passer huit heures avec un masque sur le nez, l'ont ôté, le temps de prendre un café. Mais ce faisant, ils ont pris un risque et ce risque contraint tout le personnel à entrer en quarantaine également.

Conséquence: il n'y a plus d'instituteur ou d'institutrice pour donner cours. Seul un enseignant était absent lors de la fameuse réunion. N'étant pas à risque, il assurera la garderie pour les élèves du primaire.

Ce lundi, des réunions auront lieu afin d'établir comment va s'organiser le travail pour les 300 élèves concernés. Le travail à distance, informatisé, semble compliqué à mettre en place pour des élèves du primaire, mais un système de devoirs à faire à la maison sera plus que probablement organisé.

La reprise est prévue pour le 5 octobre, au terme d'une quarantaine de 14 jours.