Horrues: le jardin qui résiste à la sécheresse

C'est un jardin d'un hectare. Un jardin en permaculture. Et en ces temps de sécheresse, il a un gros avantage: on ne l'arrose pas et cela pousse quand même. Il aura fallu près de 5 ans à Aurélien et Michel pour aménager leur jardin expérimental, le jardin du Square Chêne-Tampon.

Le jardin qu'on n'arrose pas - © RTBF Si on devait définir la permaculture (terme parfois un peu difficile à expliciter), ce serait: laisser venir ce qui veut en respectant les cycles naturels, en ne bousculant pas la nature ou alors tout en douceur. "Ici on ne bêche pas" nous explique Michel Legrand, biochimiste de formation, "sinon on détruit la structure du sol. On la greline, on l'aère sans la retourner, on met de la paille aussi au pied des légumes, des végétaux, une couche de fumier, de branchages séchés pour les protéger de la sécheresse ou du froid plus tard dans la saison." Et les plantes se débrouillent seules. Les ressources en eau sont ainsi préservées. Grâce à un "couvert organique permanent", le cycle végétal n'est pas rompu. Un paillis varié nourrit les organismes du sol. Les organismes nourrissent les plantes qui nourrissent les animaux… Des milliers de plantes sauvages, de champignons, d’insectes… Une centaine d’animaux domestiques. Tout cela sans engrais, sans pesticides et autres désherbants. Ici, on n'arrose que les plantes en pot.

Des choux qui poussent... sans arrosage et même par temps chaud - © RTBF La permaculture respecte la structure du sol - © RTBF Aurélien Dendoncker, professeur en arts plastiques, est l'autre artisan de ce jardin pas comme les autres :"il y a bien sûr des plantes qui souffrent de la chaleur mais celles qui ont disparu sont revenues l'année suivante avec les premières pluies. A les arroser, elles deviennent dépendantes de la main de l'homme et sans les arroser les plantes vont se protéger de la sécheresse en développant des réseaux racinaires les plus étendus possibles." Tout bénéfice au niveau économique et écologique. Dans ce havre de paix, il n'y a que les plantes en pot qui font l'objet d'un arrosage. Si cela vous intéresse, vous pouvez trouver toutes les informations sur ce jardin pédagogique ici.