Hornu: Xavier Renaud, loueur d'écrans géants pour la coupe du monde

Dans quelques jours, vous serez sans doute nombreux à vous rassembler autour des écrans géants à l'occasion des rencontres des diables rouges.

Un mondial qui fait aussi les affaires des sociétés qui louent ces télévisions XXL. "C’est une aubaine, c’est beaucoup de demandes, c’est beaucoup de travail en plus. Mais on ne peut évidemment pas refuser cette masse de travail supplémentaire", sourit Xavier Renaud, co-fondateur avec Christophe Vyvey de la société CX-Com, basée du côté d’Hornu.

Les 8 grands écrans de sa société seront donc très sollicités et, particulièrement, par des communes. "Soit les villes l’organisent directement. Soit, comme à Mons, c’est l’association des commerçants qui chapeaute l’organisation et qui est donc notre client.", explique Xavier qui a acheté ses premiers écrans en 2016. "Mais nous avons aussi des festivals qui nous contactent, soucieux que les papas puissent suivre les matchs. C’est le cas du LaSemo Festival".

Du coté des prix, les tarifs varient énormément en fonction de la demande.

"Cela dépend de la taille et de la qualité de l’image voulue. Cela va de 3 000 à 40 000 euros pour l’ensemble du mondial. On estime que pour 500 spectateurs, un écran de 6m² suffit. Pour 15m², on peut monter jusqu’à 2000 spectateurs. Mais cela dépend aussi de la disposition du site."

Et avec ce surplus de travail, Xavier Renaud en viendrait presque à espérer un parcours modéré des diables lors de cette coupe du monde.

"Comme supporter, j’aimerais qu’ils atteignent la finale. Mais pour le boulot, j’espère qu’ils s’arrêteront un peu plus tôt. Je pars en vacances le 17 juillet. Cela ne me laisserait donc que 2 jours pour tout démonter.", rigole le sonégien de 38 ans qui placera ces écrans, entre autre, du coté de Mouscron, Tournai, Mons ou La Louvière.