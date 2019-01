Hôpital de Jolimont à La Louvière : la sécurité des patients est l'affaire de tous

Se rendre à la clinique pour s’y faire opérer représente un stress pour de nombreux patients. A La Louvière, l'hôpital de Jolimont utilise les nouvelles technologies pour favoriser le bien-être des patients.



Un espace a été créé où les patients peuvent, notamment, s'installer sur des sièges pour se plonger dans le corps humain en 3D avec des casques de réalité virtuelle. Il s’agit là d’un outil important pour montrer aux malades ce qui ne tourne pas rond dans leur propre corps.



Yvan Bien est le responsable de ce projet de sensibilisation : "Ce qui est vraiment tout à fait intéressant, c’est que tous les objets que l’on montre ici sont des outils qui sont déjà aujourd’hui totalement disponibles à domicile. Donc on ne présente pas de la science-fiction. Non non, ce sont des choses qui existent déjà, qui sont disponibles et parfois même gratuitement, mais qui sont trop peu connues."



Ces technologies modernes passent aussi par des écrans pour accueillir le patient dans les salles d'attente et leur apporter des premières informations.