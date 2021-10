Honnelles : qui est responsable pour la buvette de foot construite sans permis ?

Deux bourgmestres des Honnelles, l’actuel et l’ancien, seront entendus par la justice dans l’affaire de la buvette de foot construite sans permis. En 2017, l’entraîneur de l’équipe honnelloise a reçu une autorisation "de principe" de la commune pour aménager la buvette et en faire un endroit digne d’un vrai club. La buvette a été construite sur un terrain communal mais sans permis d’urbanisme. Des riverains ont déposé plainte. Et quatre ans après, la justice essaie toujours de démêler le dossier. Qui est responsable ? Le club ? L’ancien bourgmestre Bernard Paget ? Ou l’actuel Matthieu Lemiez ? Les deux hommes seront entendus lundi, rapporte le journal la Dernière Heure.