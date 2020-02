Holcim exonéré de taxe communale montoise: le PTB et Ecolo bondissent!

La colère du PTB et d'écolo à Mons. La ville vient d'annoncer que le groupe cimentier Holcim ne devra pas s'acquitter de la taxe communale de 243.000 euros qui lui était réclamée. Mais la Ville ne sera pas perdante puisque ... en compensation... c'est la Région Wallonne qui versera cet argent à la commune.

Une nouvelle qui a fait bondir Ecolo et surtout le PTB, lequel a rappelé qu'Holcim s'était récemment séparé de 38 travailleurs et qu'"il était scandaleux que cette taxe soit payée avec l'argent du contribuable".

Ecolo a rappelé qu'Holcim avait redistribué 50 millions à ses actionnaires en 2.018, comme on le lit dans le journal La Province.