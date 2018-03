Hervé Cornillie ne sera pas tête de liste MR à Leuze

Il aurait dû emmener la liste MR aux élections communales d’octobre à Leuze, mais Hervé Cornillie a finalement renoncé. Un retrait du premier échevin leuzois qui s’explique par les divisions au sein de la section locale du parti. "Je voulais à tout prix éviter la confrontation entre deux listes libérales aux élections communales, confie Hervé Cornillie. Et j’ai appris cette semaine que Lucien Rawart (ancien bourgmestre MR de Leuze entre 2006 et 2012, NDLR) entendait lui aussi déposer une liste. Dans ces conditions, impossible pour moi d’emmener une liste libérale unie."

Lucien Rawart - qui avait dans un premier temps annoncé qu’il ne serait pas candidat – ne confirme pas mais ne dément pas non plus les dires du premier échevin. Mais on comprend entre les lignes, qu’avec Hervé Cornillie sur sa liste, il aurait été difficile pour le MR leuzois de reconduire l’alliance avec le groupe Idées du bourgmestre cdH Christian Brotcorne. Hervé Cornillie paye en effet toujours son putsch manqué en 2015, lorsqu’il avait tenté de renverser la majorité en place pour ceindre l’écharpe maïorale.

La MR leuzois va donc devoir se choisir une nouvelle tête de liste. "Il est probable que j’accepterai cette mission", nous a indiqué Lucien Rawart. La section locale se réunira cette semaine pour officialiser son choix.