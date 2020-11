Heppignies : la société Entra propose aussi le repassage gratuit pour le personnel soignant

Entreprise de travail adapté située à côté de l’aéroport de Charleroi, Entra a pour mission de créer des emplois de qualité pour les personnes en situation de maladie ou de handicap. Elle est l’un des plus grands employeurs privés du bassin de la métropole carolo avec plus de 900 personnes qui s’y investissent chaque jour.



Durant le premier confinement, la société avait déjà eu des contacts avec certains groupes hospitaliers en confectionnant des masques ou des blouses de protection par exemple.



Alors, comme d'autres sociétés le font déjà, et dans le respect de ses valeurs sociales, l’entreprise a tenu à encourager le personnel des soins de santé de manière très concrète en offrant des prestations de repassage au personnel soignant pour leur linge personnel.



Ainsi, depuis ce mercredi 18 novembre, la centrale d’Heppignies offre le repassage gratuit au personnel des hôpitaux mais aussi aux infirmières et aides-soignantes des maisons de repos ainsi qu’aux infirmiers et infirmières à domicile.



Afin de justifier de leur appartenance au personnel soignant, pour les infirmières à domicile, un numéro INAMI suffira. En ce qui concerne le personnel des hôpitaux, il leur est demandé de fournir un document qu’ils obtiendront auprès de leur service des ressources humaines ou bien une attestation fournie par leur employeur.



Le service rendu au personnel des soins de santé aura aussi pour autre avantage de soutenir l’activité d’Entra. Activité qui pâtit de la crise, comme tant d’autres : les centrales de repassage tournent encore à la moitié environ de leur volume normal. Une baisse d’activité due au télétravail car, en en travaillant chez soi, on ne change pas forcément de chemise tous les jours.



Pour plus d’informations vous pouvez appeler le 071 25 39 00 ou envoyer un courrier électronique à l’adresse SCM@entra.be.