Hensies : un millier de joueurs... et des arbitres dans le jeu de rôle Avatar

C’est le plus grand jeu de rôle grandeur nature du pays. Avatar réunit en ce moment un bon millier de joueurs sur le site du Sartis à Hensies. Des joueurs qui deviennent des elfes, des trolls, des nains ou encore des vikings pendant quatre jours.

L’événement mis sur pied par Be Larp, la fédération belge du jeu de rôle, immerge les joueurs dans un monde fictif appelé Caldera. Un univers sombre et souvent mystérieux où les différentes factions doivent combattre pour survivre. Des combats fictifs, avec des armes en latex, qui sont très codifiés. Le jeu est régi par un règlement et, comme en sport, des arbitres sont présents pour le faire respecter.

Le règlement est compliqué mais il est intuitif

Jonathan Verdy est le responsable arbitrage qui sillonne le champ de bataille. "Notre premier rôle est de veiller à la sécurité des joueurs, explique-t-il. Lors des combats, on se place à des endroits plus dangereux pour éviter les accidents. On veille à ce que tout se passe bien "

Le respect du règlement vient ensuite : "Les tricheurs sont assez rares ici, reprend notre interlocuteur. La plupart du temps, il s'agit plutôt d’une méconnaisse de certaines règles. C'est vrai que c'est compliqué, mais je dirais que c'est intuitif. Si on est dans l’ambiance, on comprend facilement."

Pour gérer le jeu au mieux et répondre aux questions des joueurs, l’arbitre doit connaître un maximum du règlement. Un règlement qui, dans le cas d’Avatar, fait quand même près de 90 pages...