Hensies : des conteneurs communaux pour ceux qui ne savent pas stocker les PMC, cartons et tontes de pelouse

C'est la première commune de la région Mons-Borinage à tenter l'aventure… D'autres, comme Jurbise, y ont pensé avant de faire marche arrière… Hensies veut soulager ses citoyens qui ne peuvent stocker leurs tontes de pelouse, leurs PMC ou leurs cartons, faute de place… Il faut dire que l'intercommunale HYGEA ne les collecte plus depuis la crise sanitaire du Covid-19. Les parcs à conteneurs sont aussi fermés.

"Tout le monde n’a pas de jardin ou de grande maison pour stocker les sacs bleus et les cartons/papiers. Et avec le beau temps qui arrive, les gens commencent à tondre et se retrouvent avec de la pelouse qu’ils ne peuvent pas stocker", confie Eric Thiébaut à nos confrères de SudPresse. "Ces mesures visent à soulager les personnes qui ont des soucis pour stocker leurs poubelles. Nous demandons donc aux personnes ayant cette possibilité de bien vouloir attendre la réouverture des parcs et la reprise des collectes", ajoute le bourgmestre.

Concrètement, la commune mettra 3 conteneurs à disposition : un pour les sacs PMC, un pour les papiers cartons et un pour uniquement les tontes de pelouses (et non les déchets verts).

Ils seront situés au dépôt communal de la rue du Maïeur Jean Duhot à Thulin.

Ils seront accessibles uniquement les mercredis jusqu’à la fin du confinement.

Ils seront aussi accessibles exceptionnellement ce vendredi 10 avril

Ce sera un véhicule à la fois et ce sont des ouvriers communaux volontaires qui assureront le service et qui vérifieront qu'il s'agit bien des bons déchets et des habitants de la commune.