Haute tension chez les agriculteurs inquiets face au projet de la "boucle du Hainaut"

Ils étaient 250 agriculteurs venus exprimer leurs inquiétudes face au projet de "boucle du Hainaut ce dimanche à Soignies. Pour rappel, cette ligne à haute tension, qui devrait relier Avelgem à Courcelles d’ici 2028, est un projet de la société Elia.



Ainsi, après les habitants, ce sont cette fois les agriculteurs qui ont haussé le ton. Ils refusent que la ligne traverse purement et simplement leurs champs.



La parcelle où se tenait la manifestation appartient à Valentin Flament. Si le tracé est réalisé comme prévu, il passera à 100 mètres de sa ferme. Et il est inquiet : "Cela va avoir un impact sur tout ce qui est bétail. Ensuite, ben déjà juste le paysage, la vue, la beauté du paysage va être gâchée. Les cultures vont en prendre un coup aussi. Un champ magnétique, ça fait quand même des effets. C’est pas rien quoi."



Ce dimanche, quatre syndicats agricoles avaient rejoint Soignies en front commun. Michel Tiempont est le président local de la Fédération Wallonne de l’Agriculture et, pour lui, la situation est claire : "Le projet d’Elia, il n’est pas vraiment adapté à la zone parce qu’on est ici en zone agricole. Le projet court sur 85 km environ et, partout, quasi partout, c’est en zone agricole, en zone rurale et, aussi, en zone de patrimoine. Une ferme est un patrimoine."



Le but de l’action de ce dimanche, c’était aussi de faire réagir les citoyens et les inciter à poser leurs questions à Elia, l’exploitant de la " boucle du Hainaut ", dans le cadre de la période d’avis qui se termine le 12 octobre.



Et toutes les informations sur ce projet sont disponibles sur le site internet de la "Boucle du Hainaut".