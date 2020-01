Hausse des vols avec violence dans le Borinage

Les vols à main armée sont de plus en plus nombreux dans le Borinage. C'est le constat du chef de zone, Jean-Marc Delrot. Il y a eu 17 vols à main armée l'année passée dans le Borinage. Un chiffre important pour la zone...

Même si plus de la moitié ont été élucidés, il est difficile de freiner le phénomène, puisque les malfaiteurs ne sont pas forcément issus du Borinage, mais souvent des pays de l'est, détaille le commissaire dans les colonnes du journal La Province.

Les vols à main armée sont donc en augmentation, mais globalement, la criminalité, elle, a baissé de plus de 3 % en un an.