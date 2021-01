Handiboxing : la boxe comme thérapie pour les personnes handicapées

Le sport est adapté au public. Le message est clair : interdiction de faire mal à l’adversaire. "On va toujours travailler sous forme de touches, nous explique Tom. On touche dans les gants, sans forcer. Le but c’est vraiment de travailler ensemble."

Devant les pensionnaires de l’institution, Tom Goeleven, le professeur, montre les gestes au ralenti. Educateur et boxeur au sein d’un club de Muay Thaï d’Hellemmes (Lille), il donne depuis un an des cours d’handiboxing aux résidents de "Souris à la vie" à Blandain, près de Tournai.

Apprendre à se maîtriser, se dépenser, s’amuser, voilà les autres objectifs de la séance. Pour se défouler, il y a dans un coin de la salle un sac de frappe. "Ça permet de les détendre et d’atténuer leur stress et leur agressivité. S’ils ont de l’énervement en eux, ils peuvent se défouler avec nous."

Plus de fatigue saine, moins de médicaments

Après un an de cours de boxe adaptée, le directeur de l’institution Geoffrey Van Bout est convaincu des bienfaits de la discipline. "Ils arrivent à canaliser leur énergie, à être plus disponible pour la collectivité et moins dans le déni et l’opposition", assure-t-il. "Après un entraînement, ils ont une fatigue réparatrice, ça veut dire qu’il faut avoir moins recours aux médicaments psychotropes, hypnotiques et somnifères."

La boxe n’a pas non plus amené plus de violence au sein de l’institution. "Je dirais que c’est même le contraire, poursuit M. Van Bout. Ça n’entraîne pas de débordements. L’activité est ludique, ils passent surtout du bon temps et ils s’amusent."

L’ambition de Tom Goeleven est de développer ses cours de boxe adaptée dans d’autres institutions pour personnes handicapées mais aussi dans des maisons de repos avec un public de seniors.