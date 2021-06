Ham-sur-Heure : la marche Saint-Roch aura bien lieu mais dans des conditions strictes

A Ham sur Heure, les autorités communales ont rencontré cette semaine les comités des marches folkloriques. Et une décision a été prise : les marches auront bien lieu cette année. Ce sera donc notamment le cas pour la Saint Roch qui se tiendra en une seule journée : le 22 août prochain.



Les marches qui s’organiseront en respectant des conditions très strictes avec un nombre maximum de 200 marcheurs et des cantinières qui ne pourront pas vendre d’alcool ni en porter. Et, bien entendu, la distanciation sera obligatoire.