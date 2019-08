Hainaut : près d'un généraliste sur cinq a plus de 65 ans

C’est en province de Hainaut qu’on trouve le plus de médecins âgés de plus de 65 ans (et toujours en exercice) : 18% des généralistes hennuyers. C’est le pourcentage le plus élevé du pays… (12% dans le Brabant Wallon, 15% à Liège, 15% dans le Luxembourg, 13% à Namur). La cause est sans doute à trouver dans la pénurie de médecins qui touche notre pays depuis plusieurs années.

Selon des témoignages de généralistes, les médecins âgés ne veulent pas abandonner leurs patients parce qu’ils savent que ces derniers auront du mal à trouver un autre docteur. Et, pour les mêmes raisons, ils prennent encore parfois aussi de nouveaux patients. Henry Lescart est généraliste à La Louvière, il a 79 ans, et il accepte encore de nouveaux patients : "il y en a qui viennent demander parce qu’ils ne trouvent pas de médecin. Je ne les engage pas à me prendre, mais s’ils viennent, ils viennent ! Et éventuellement si j’ai des atomes crochus avec eux, je veux bien continuer. C’est peut-être la pénurie de médecins qui fait ça", explique-t-il.

Une pénurie liée par ailleurs au fait que les plus jeunes médecins font beaucoup moins d’heures, ils se ménagent une vie privée, et donc ils prennent moins de patients : "les jeunes médecins travaillent moins que les anciens médecins, affirme Henry Lescart. Quand il est 5 ou 6 heures, ils arrêtent, ils mettent leur répondeur. Ils n’habitent pas là où ils travaillent. Ils rentrent chez eux et les gens tirent leur plan", regrette-t-il.