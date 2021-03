Hainaut : phase 1B de la vaccination activée

Dans le kursaal, les pas de danses et les chants, ont fait place aux petits coups de seringue. Malgré la piqûre, l’idée d’être bientôt immunisé contre le Covid rassure les premières personnes convoquées. "Cela va me permettre de voir mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants et mes enfants !", lance l’une d’entre elles. "Je n’ai même pas senti la piqûre. Je me demande même si j’ai été vaccinée !", répond une autre en rigolant.

Tout le monde ne partage pas le même enthousiasme. À Binche, on administre le vaccin d’Astra Zeneca dont l’utilisation a été suspendue dans certains pays. "J’ai peur des effets secondaires", explique une dame avant de recevoir sa piqûre. "Les gens reçoivent plein d’informations différentes. Ils sont un peu stressés quand ils arrivent, mais on arrive à les mettre à l’aise", ajoute une infirmière qui inocule depuis ce matin.

Malgré les craintes, ceux qui sont là doivent y passer, mais attention, il faut une convocation. "Cela ne sert à rien de venir se présenter sans avoir reçu de convocation. Surtout si vous ne remplissez pas les formalités et répondez aux critères requis. On ne prendra personne sans convocation", insiste Lara Kotlar, porte-parole de l’Aviq, l’organe qui coordonne la campagne de vaccination en Wallonie.

Les convocations n’ont pas encore été envoyées à toues les personnes concernées. Si vous n’avez pas la vôtre, un peu de patience.