Hainaut: où pourrez-vous aller vous faire vacciner?

Le gouvernement wallon a diffusé ce lundi soir la liste des points où vous pourrez recevoir votre vaccin contre le covid. Une précision tout d'abord: on ne va pas vacciner tout le monde en même temps. Tout comme pour les premiers vaccins disponibles, il est prévu de travailler par phases (jusqu'ici, les maisons de retraite, les hôpitaux, et bientôt les institutions qui hébergent des personnes handicapées). On va donc vacciner d'abord les personnes de plus de 65 ans, ensuite les gens qui ont entre 45 et 65 ans mais qui ont des problèmes de santé. Et une troisième phase est prévue: les personnes qui exercent des activités essentielles. Lequelles? Ca reste encore à définir. D'autres phases suivront probablement pour le reste de la population.

La liste a été établie en fonction des spécificités géographiques, territoriales et de densité de population - © Wallonie

Toutes ces personnes pourront donc se faire vacciner au sein de neuf grands centres wallons, et trente plus petits, ainsi que dans des centres itinérants. En Hainaut, les plus grands centres se trouveront à Tournai, au hall sportif; à Mons, au lotto Mons expo; à Ronquières, au centre de testing; et au centre de conférences de Charleroi. Dans ces endroits, seront installées dix lignes de vaccination. Mais le public disposera également de plus petits centres de vaccination avec seulement 2 lignes: Colfontaine, espace Magnum; le Kursaal de Binche, la salle polyvalente de Fleurus. Et aussi le hall du Ceva à Ath et le Louv Expo à la Louvière. Les Chimaciens, eux, auront rendez-vous au centre culturel pour se faire piquer.

Il faudra ajouter à cela des centres itinérants médicalisés qui iront de village en village (en concertation avec les Gouverneurs de Provinces) pour pouvoir toucher toutes les personnes. L'idée est trouver des solutions pour chacun, y compris les personnes maintenues à domicile et "en situation de grande dépendance". Tous ces centres devraient ouvrir fin mars, à condition bien sûr que l'approvisionnement en vaccins suive.