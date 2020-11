Hainaut : les citoyens sont-ils moins vigilants vis-à-vis des règles Covid en zone rurale ?

Est-on moins vigilant vis-à-vis des gestes barrières dans l’espace publique quand on vit en zone rurale ? Fait-on moins attention à la distanciation sociale et au port du masque par exemple, quand on vient d’une commune rurale ? Selon plusieurs médecins et bourgmestres interrogés. La réponse est clairement, non. La distanciation est respectée, le port du masque du masque aussi, même s’il n’est pas obligatoire partout. Et il est vrai que certains habitants, ne portent pas de masque quand ils sont au milieu d’un champ. Malgré cela, certaines communes sont très touchées, comme la commune de Pecq, qui dépasse les 10% de cas positifs, mais ce chiffre n’est pas dû au manque de respect des règles dans l’espace publique. " On le voit grâce au travail réalisé par la zone de police que les règles sont respectées. Cependant, il y a un manque de vigilance, mais c’est généralisé dans le pays, dans la sphère privée. Les gens ne respectent pas la bulle, mais là, les contrôles ne sont pas possibles " explique le bourgmestre de Pecq, Aurélien Brabant.

En Wallonie Picarde, la ville de Mouscron atteint presque les mêmes proportions que Pecq avec 8% de cas positifs. Dans ce cas-là aussi, on ne constate pas de manque de vigilance. Plusieurs médecins le disent, en ville comme à la campagne, on porte le masque et on protège les autres. C’est ce qu’a constaté le docteur Tchiussé, qui est médecin généraliste à Mons et qui se rend autant dans les petites communes rurales que dans la grande ville. " On a vu avant le reconfinement qu’il y avait beaucoup de contamination dans l’espace familial. Dans ce contexte, on se dit plus facilement "je peux me fier de telle ou telle personne, elle n’est pas malade", alors que ces personnes peuvent être asymptomatiques. En revanche, dans l’espace publique, je me rends compte que les gens portent le masque et respectent les règles, intra et extra muros ", insiste le docteur Tchiussé.

On l’entend donc, on ne constate pas de manque de vigilance dans l’espace publique dans les communes rurales. En revanche, médecins et bourgmestres s’entendent sur un constat. La multiplicité des règles crée la confusion chez les citoyens et il va falloir encore du temps pour que tout le monde apprenne à respecter une quarantaine et mettre un masque correctement.