Hainaut : le tourisme a résisté en 2021 grâce à ses musées, ses gîtes, son développement

Y a-t-il une vie malgré le Covid ? Oui, répond la Ville de Mons dans un communiqué à l’heure de son bilan touristique et culturel. Pour preuve, elle avance les chiffres de fréquentation des musées montois, en hausse par rapport à 2019 : "Le Pôle muséal clôture l’année 2021 avec 152.000 visiteurs, contre 85.000 en 2020 (fermeture des musées durant plusieurs mois) et 136.000 en 2019 (année sans Covid)". Un succès en grande partie dû au succès de l’exposition phare "Fernando Botero. Au-delà des formes".

Mais ailleurs dans la province, d’autres musées ont également bénéficié d’un effet Covid, favorisés qu’ils étaient de pouvoir rester ouverts quand d’autres manifestations étaient interdites. "Il n’y a pas eu de Doudou, comme il n’y a pas eu de Ducasse d’Ath… mais les Athois ont été en nombre à la Maison des Géants", explique François-Xavier Allard, chargé de promotion pour Visit Hainaut. S’il fallait résumer 2021 en une phrase, il dirait que "le tourisme s’est adapté. Il continue à se développer malgré…"

"Pas de tourisme sans terroir"

Et ce développement passe par une amélioration de l’offre du logement. "Les gîtes ont bien tourné en 2021 avec un taux de remplissage de 70-80%. Il y a des nouveaux logements insolites, comme des cabanes, des yourtes, des roulottes, ça, ça marche bien. Sans compter ce nouvel hôtel à Saint-Ghislain. Donc l’offre se diversifie."

Le tourisme sous restrictions sanitaires passe aussi par le développement des randonnées et des parcours cyclables. "On a distribué des brochures sur les points nœuds, des topoguides, des balades thématiques". Et qui dit promenade dit pause pour se sustenter : l’horeca a donc tout à gagner dans l’affaire. "On voit de nouvelles bières apparaître sur notre territoire, de nouveaux restaurants étoilés… Comme je dis toujours, pas de terroir sans tourisme. Pas de tourisme sans terroir…"