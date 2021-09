Hainaut : ces villes qui ne veulent pas des trottinettes partagées

Très populaires à Bruxelles, en Flandre, présentes dans certaines grandes villes wallonnes comme Liège ou Namur, les trottinettes partagées n’ont toujours pas fait leur apparition à Mons et à Tournai. Nous avons voulu savoir ce qui refroidit les autorités. Et quelles alternatives elles préfèrent à la trottinette.

Dans la Cité des cinq clochers, on a bien reçu les pubs de firmes spécialisées, mais elles ont fini "en-dessous de la pile". Pour l’échevin de la mobilité, l’écolo Jean-François Letulle, le débat sur les trottinettes est prématuré. "Ce n’est pas le bon timing. Il est trop tôt pour encourager la trottinette, alors qu’il manque d’infrastructures". Il préfère terminer l’aménagement des pistes cyclables, renforcer la sécurité, prévoir plus de parking pour les vélos. "Tournai fait partie des communes pilotes Wallonie cyclable". Le vélo est la priorité. "Ce qui ne signifie pas qu’il n’y aura pas du tout de trottinettes électriques partagées, à l’avenir". Mais d’autres aspects "chipotent" les autorités. "Trop de flou juridique" plane encore sur les trottinettes. "Quid en cas d’accident, avec une trottinette laissée au milieu d’un trottoir ? Qui est responsable ?" Du côté du bourgmestre, on pointe les risques, pour les utilisateurs. "Je vois trop d’utilisateurs de trottinettes circuler sans casque. Et j’ai été interpellé par des urgentistes du Chwapi, sur ces questions de sécurité. Cet été, des jeunes ont été admis dans les services de soins intensifs, suite à des accidents en trottinette. Ces blessés ne portaient pas de casque". Paul-Olivier Delannois compte porter le débat au niveau fédéral. "Cela demande des aménagements du Code de la route. Mais j’aimerais que l’on rende obligatoire le port du casque, comme c’est le cas lors des compétitions à vélo par exemple".

A Mons, "les pavés n’incitent pas trop à circuler en trottinette" sourit Charlotte De Jaer l’échevine de la mobilité (Ecolo). Avant la crise sanitaire, elle a pourtant été approchée, elle aussi, par des "gestionnaires de trottinettes électriques". Comme à Tournai, l’accueil n’est pas très chaud. "On a vu ce que ça pouvait donner dans certaines villes, les problèmes de vandalisme… Pas trop envie que les trottinettes finissent dans la Haine ou la Trouille", explique l’échevine. "Si les engins sont abandonnés partout, encombrent les trottoirs, c’est un autre problème pour les usagers de la route". Ensuite, il y a les questions logistiques qu’entraînent ces trottinettes électriques "en libre-service". "Il faut les ramasser, les recharger. Cela se fait souvent via des camions, qui retournent sur Bruxelles. Ce n’est pas idéal d’un point de vue environnemental", poursuit Charlotte De Jaer. Enfin, elle s’interroge sur les "raisons" de recourir à la trottinette. "Si c’est juste pour éviter de marcher, et effectuer de courtes distances, ça n’a pas beaucoup de sens. En revanche, si cela permet de relier un parking de dissuasion et le centre-ville, c’est plus pertinent".

A Mons non plus, donc, on ne dit pas "un non définitif" aux trottinettes électriques, mais on préfère observer comment ça se passe ailleurs. (Ndlr : A Namur, notamment, où le vandalisme a poussé une firme à jeter l’éponge. Une autre a réintroduit les trottinettes). Mons et Tournai concentrent leurs efforts en matière de mobilité douce sur le vélo. "Notre prochain projet sera d’installer 100 vélos partagés en libre-service", précise Charlotte De Jaer. "Ils seront géolocalisables et équipés de cadenas intelligents. Mais il faudra impérativement les replacer à des endroits précis, autour des arceaux pour vélos. Et la police verbalisera si on laisse les vélos n’importe où". A tester, dans les rues (pavées) de la cité courant 2022, si tout va bien. L’une des difficultés sera de commander, et surtout recevoir, les 100 vélos. Le marché est particulièrement saturé depuis la crise sanitaire.