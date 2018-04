Hainaut: 290 policiers ont démantelé un vaste réseau en lien avec la mafia

Fin avril, la Police Judiciaire Fédérale de Mons-Tournai a procédé à 47 perquisitions dans l’arrondissement. Elles ont eu lieu dans le Tournaisis, Péruwelz, les Hauts-Pays, le Borinage et Mons, mais également dans la région namuroise et en province du Luxembourg (Marche-en Famenne et Izel). 31 personnes ont été interpellées sur les quatre jours d’opération.

Une opération de grande ampleur

Tous les services de la PJF Mons-Tournai (enquêteurs, laboratoire,...) ont été engagés. Avec l’appui fourni par les unités spéciales, les polices judiciaires fédérales de Namur, Charleroi et Luxembourg, les maîtres-chiens drogues, le service central chargé de la fausse monnaie et les zones de police locale concernées (ZP Peruwelz-Bernissart, ZP Mons-Quévy, ZP Boraine, ZP Hauts-Pays, ZP Namur)... ce sont au total 290 policiers et membres des services qui ont été engagés.

Six membres de la Recherche des Douanes ont également participé à l’opération.

Crime, stupéfiants, faux billets, prostitution, blanchiment... en lien avec la mafia

L'intervention s’est déroulée dans le cadre d’un dossier, instruit par un juge d’instruction de Mons, pour organisation criminelle, trafic de stupéfiants, trafic de faux billets, prostitution, fraude douanière et blanchiment.

Des liens dans certains volets de l’enquête sont clairement établis avec des clans de la mafia albanaise (plantations de cannabis) et la mafia italienne (fausse monnaie).

Un montage complexe de sociétés permettait à l’organisation familiale impliquée dans les divers trafics de masquer les activités criminelles et délictueuses, de blanchir l’argent et de bénéficier de revenus importants.

Au cours de l'opération, 31 personnes ont été privées de liberté ; 11 ont été placées sous mandat d’arrêt, d’autres ont été libérées sous conditions ou inculpées. Mais les enquêteurs ont aussi démantelé 7 plantations de cannabis, dont 3 actives (plants en croissance). Ils ont saisi plus de 25 kilos de cannabis, fermé 3 bars en région tournaisienne, et saisi de plus de 35.000 euros en cash, 5 véhicules, des armes de type riot gun Calibre 12, revolver 357 magnum, revolver 320, pistolets... ainsi que des documents et comptabilités concernant les sociétés suspectes.

Enormément de matériel de plantation de cannabis saisi a été détruit ou valorisé.

Sous la direction du juge d’instruction montois, l’enquête est poursuivie par la section "Stupéfiants" de la Police Judiciaire Fédérale de Mons-Tournai. Une conférence de presse est en cours ce vendredi matin pour préciser les différents volets du dossier.