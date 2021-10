Gros changements en vue pour les usagers du TEC Charleroi

La valse des bus va se poursuivre à Charleroi. Si vous êtes un usager des TEC vous aurez remarqué que la gare des Beaux-Arts a été déplacée sur le parking 1 du Palais du même nom. D’autres gros changements vont bientôt arriver. Cette fois à la gare de Bus Charleroi sud. Un changement à mettre sur le compte des travaux de réaménagement de l’Esplanade devant la gare de Charleroi et de la reconfiguration du métro. Or, tant que les bus s’arrêtent à l’esplanade, le chantier en cours avance au ralenti.

Concrètement, la gare de bus de l’Esplanade va être coupée en deux. Une partie des bus ira s’installer sur le Parking 4, derrière le centre logistique d’Infrabel, entre l’ancien Hôtel des Chemins de Fer et le Tri postal. Une gare provisoire va être aménagée. Elle portera le nom de gare A. Les usagers y trouveront tous les bus qui desservent l’Est de Charleroi. Tous les bus qui couvrent l’Ouest de Charleroi, plus l’aéroport, ceux-là restent sur l’Esplanade devant la gare de Charleroi Sud mais les départs et arrivées se feront seulement sur la moitié des quais. Soit 10 au lieu de 20.

Pas encore de calendrier précis pour ce changement. Le Tec vise début 2022. Une chose est sûre : cela va bousculer encore un peu plus les voyageurs qui vont devoir jongler avec ces deux gares provisoires A et B.

A la gare A vous trouverez les quais A01 à A05. Ils desserviront une quinzaine de lignes. (1-3-18 vers Tirou, 25-35-138b, 415 et Cerisier, 18-19-20 vers Couillet, 13-14-52 et Bruyère. A la gare B, le Quai 10 deviendra le B01 avec la seule ligne A vers l’aéroport). Les quais 12 à 20 deviendront les B02 à B10 (21-70-170-M3ab-71-172-M1ab-43-83-68-109a-E109-City-85-86-M4ab-43-83-71 et services spéciaux. Quant au retour du métro sur l’Esplanade, il n’est pas attendu avant le printemps prochain.