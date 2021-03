Grève nationale: peu de bus circulent en Hainaut ce 29 mars

La grève nationale de ce lundi 29 mars a des conséquences sur la circulation des trains, même si plus de la moitié des trains circulent. Deux trains IC sur trois notamment entre les grandes villes. Idem pour les trains L et les trains S. Attention, les trains P (les trains ajoutés aux heures de pointe ne roulent pas aujourd'hui).

Le mouvement a aussi de lourdes conséquences pour les usagers des bus des TEC. Il n'y a quasi pas de bus en circulation ce matin en Hainaut. 10% des bus ont pris le départ dans la région de Mons. A peine plus dans le Borinage. 15% dans la région de La Louvière. En Hainaut occidental, on dénombre toujours un peu plus de bus en circulation car les TEC sous-traitent une partie de leurs lignes avec des indépendants, ce qui a pour conséquence qu'en général, ça roule un peu mieux. Cela étant dit, ce 29 mars, il y a des grévistes -aussi- du côté des privés. Donc, le réseau subit de sérieuses perturbations aussi en Wallonie Picarde.

Les TEC ont dressé une liste des ligne touchées par le mouvement de grève.

Les espaces TEC sont fermés aussi. En tous cas ceux de Tournai et La Louvière. Celui de Mons ouvre comme d'habitude annoncent les TEC.